مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

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محمد فضل- متابعات

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المصريون

الاهلى

العين

أصدرت الحكومة، اليوم الاثنين، قرارا بإلزام شركة آبل بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب.

وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي "آبل" و"آي بي أم" بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع من استيفاء حاجته من منتجات شركة آبل من أي موزع أيا كان نطاقه الجغرافي".

وأضاف القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.

وكان جهاز حماية المنافسة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان الأحد أن "شركة آبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

وأضاف أن هذا الأمر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".


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