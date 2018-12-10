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دفن جثة سائق انقلب به لودر أثناء عمله فى مبنى تحت الإنشاء

قضايا وحوادث

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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة عامل لقى مصرعه، إثر انقلاب لودر كان يقوده فى موقع إنشاء مبنى بدائرة قسم شرطة حلوان.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة حلوان، من المستشفى العام، يفيد وصول جثة سائق متأثرًا بإصابته بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسد، وتوفى فور دخوله المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق لودر يدعى "ع.م"، وأنه أثناء قيادته لودر فى مبنى تحت الإنشاء اختلت عجلة القيادة وانقلب به، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته البالغة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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