  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:34 ص
بحث متقدم
عربة كبدة

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

الشيخ خالد الجندي- لقطة من الفيديو

"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس

الرياضة

اول اغسطس
اول اغسطس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

#

رسميا .. جوزيه يبدأ قيادة الأهلي عقب المباراة المقبلة

#

«فينجر» يقترب من تدريب بايرن ميونخ

#

الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

الطلاق

معز مسعود

شيري عادل

اقترب هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالأهلي، من حسم صفقة انتقال جيالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل «عرابي» إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب الذي برز بشكل كبير مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية.

ويضع الأهلى جيرالدو ضمن حساباته بعد ترشيحه من قبل الأنجولى جلبرتو لاعب الأهلى السابق، خاصة أن جيرالدو دا كوستا يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسرى.

ويسعى الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير
» "الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة لاغتصاب فتاة روهنجية لمدة عامين
» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر
» سر انخفاض أسعار الحديد
» حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال