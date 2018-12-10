» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس

10 ديسمبر 2018 - 08:33 م

اقترب هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالأهلي، من حسم صفقة انتقال جيالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل «عرابي» إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب الذي برز بشكل كبير مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية.

ويضع الأهلى جيرالدو ضمن حساباته بعد ترشيحه من قبل الأنجولى جلبرتو لاعب الأهلى السابق، خاصة أن جيرالدو دا كوستا يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسرى.

ويسعى الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية.



