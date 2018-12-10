إعلامي يهاجم«البرادعي» بسبب تدوينة عن حقوق الإنسان

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حقوق الإنسان

الخارجية

سامح شكري

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بسبب تغريدة له أكد من خلالها أن حقوق الإنسان أساس السلام ومفتاح الاستقرار.

وتساءل "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، قائلاً: "البرادعي بدأ يسخن، بسأل الراجل الشايب العايب وبقوله كنت فين من مظاهرات فرنسا؟، مفيش كلمة طلعت منك على ما يحدث بها؟".

وقال "الديهي": إن البرادعي مشروع خائن، و نموذج واضح للعمالة الحقيقية الواضحة، لافتًا إلي أن أمثاله يريدون التخريب فقط، على حد قوله.


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