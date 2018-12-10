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نشأت الديهي: "الإعلام فشل في تسويق إنجازات الحكومة"

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

محمد فضل

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الإعلام

إنجازات

الديهى

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلاميين المصريين، مؤكدًا أنهم يركزون في برامجهم على الأمور التافهة التي لا تهم المواطنين بشيء.

وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن الإعلام المصري فشل في توصيل حقيقة البرامج الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة للمواطن المصري.

وأوضح "الديهي"، أن ما قامت به الحكومة المصرية يحتاج لتسويق، ولكن الإعلام فشل في ذلك، قائلا: "كام واحد من الإعلاميين متكلمش على فستان رانيا يوسف أو الفيلم  الإباحي الذي تم تصويره في الأهرامات، لازم نرجع تاني نعيد دور الإعلام الحقيقي، لأننا نعيش الآن في حالة فوضى عارمة".


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