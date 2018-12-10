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"مدبولي" يستعرض الخريطة الزمنية للمنتجات الزراعية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

وكالات

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الزراعة

التموين

مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع وزيرى التموين والزراعة لاستعراض الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية والتي أعدتها وزارة الزراعة تنفيذًا للتكليفات التي أصدرها رئيس الوزراء 11 نوفمبر 2018 بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي لمتابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، من خلال البيانات الدقيقة التي ستوفرها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر.

بدوره عرض الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أهم عناصر الخريطة التي تم إعدادها، والتي تضمنت بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمُصدّرة.

وتضمنت الخطة عددًا من التوصيات حول كيفية الاستفادة مما ورد بالخريطة من معلومات وبيانات، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأن يتم عقد اجتماع قريبا للجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول إستراتيجي، وأن يتم عرض خطة العمل المقترحة على رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن.


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