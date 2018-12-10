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في هذه الحالة فرض غرامة على الضحك

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بريطانيا

الضحك

فرض غرامة

الضحك  أثناء قيادة السيارة ليس من المحرمات، وليس خارجًا عن حدود الأعراف والتقاليد، لكنه قد يضع صاحبه قريباً تحت طائلة القانون، وفرض غرامات كبيرة.

هذا الأمر سيتم تطبيقه إذا ماتمت الموافقة على اشمال قانون السير والقيادة بالمملكة البريطانية لقانون جديد يعاقب بفرض غرامات على من يضحك فى أثناء قيادة السيارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية، فأن القانون الجديد سيشمل فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ25 عاما لأنهم أكثر عرضة لحوادث السير فى بريطانيا.

وأرجعت الصحيفة أغلب أسباب حوادث السير فى المملكة إلى انعدام التركيز فى أثناء القيادة، بسبب حديث قائد السيارة أو الضحك مع ممن يرافقه بالإضافة إلى استخدام الهاتف، أو الاستماع للموسيقى الصاخبة وتناول المشروبات والمأكولات، مشيرة إلى دراسة أجريت تبين علاقة طردية بين زيادة عدد الأشخاص فى السيارة مع انخفاض تركيز السائق، ما يسبب وقوع العديد من حوادث السير.

ولمحاربة قلة التركيز فى أثناء القيادة، فإن السلطات البريطانية قد فرضت من قبل غرامة تصل إلى 127 دولاراً، تشدد إلى صدور أحكام بحظر القيادة حال تكرار الأمر، ويبدو أن القانون الجديد سيغلظ من هذه العقوبات.


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