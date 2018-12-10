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مطالب برلمانية بـ«غربلة» الأحزاب السياسية

الحياة السياسية

سعيد صادق
الاحزاب

عصام الشربيني

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طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة حل الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بتمثيل برلماني داخل مجلس النواب مع ضرورة اندماج الأحزاب الصغيرة في كيانات حزبية كبيرة تمهيدا لإعادة النشاط والحيوية داخل الحياة السياسية المصرية .

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه على الأحزاب السياسية التى لم تتمكن من حصد أى مقاعد لها فى البرلمان أن يكون لديها إنكار ذات وتتجه نحو حل نفسها أو دمج نفسها مع أحزاب أخرى كبيرة، بحيث يتكون المشهد السياسى المصرى من 3 أحزاب كبيرة و5 أحزاب صغيرة يكون لديها دور فى المجتمع.

وايده في ذلك النائب محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، الذي اكد علي ضرورة أن يكون هناك نقاش فى البرلمان المصرى حول ضرورة حل الأحزاب التى لا تمثيل برلمانى لها بشكل كامل، حيث إن عدد الأحزاب فى مصر تخطى الـ100 حزب وعدد كبير منهم غير معروف وتحت التأسيس وبالتالى لابد من إعادة النظر فيه.

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية انه يوجد في مصر 106 حزب سياسي ولا يوجد فعال علي الساحة السياسية غير 4 احزاب فقط .

وأكد صادق "للمصريون" ان الأحزاب السياسية في مصر لم تقود ثوارت المصريين علي مدار التاريخ مثل ثورة 25 يناير 2011 او 30 يونيو 2013 وإنما قادها عدة حركات شبابية مصرية وطنية .

وشدد صادق علي ان الأحزاب المصرية المتواجدة حاليا تم اغتزالها في شخص واحد فلا نعلم عن معظم الا اسم الأحزاب أو رئيسه فقط .
وأضاف  صادق أن الأحزاب الموجودة علي الساحة السياسية لا تتواصل مع الشارع المصري ولم تحاول ان تكون حلقة الوصل بين المواطن المصري والدولة بل اكتفت بتحقيق الشو الإعلامي فقط عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية .

واشار صادق ان حل الأحزاب الغير ممثلة برلمانيا هو مطلب جيد لكن ينبغي التركيز علي اعادة الحيوية والنشاط للحياة السياسية المصرية وعدم تركيزها في أحزاب بعينها بل يجب فتح المجال السياسي لكافة الأحزاب حتي تعبر عن وجهة نظرها وتتواصل مع جماهيريها .




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