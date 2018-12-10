نتنياهو يرفض قانون "الإباحية"

10 ديسمبر 2018 - 07:38 م

أعرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن معارضته لـ قانون "الإباحية" الذي يدفعه عضوان من الائتلاف – عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) وشولي معلم (البيت اليهودي).

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد وصول القاصرين إلى المواقع الإباحية، والمواقع التي تتضمن محتويات عنيفة وضارة.

ومن المفترض أن يُطرح القانون اليوم الإثنين للتصويت عليه، ولكن بسبب المعارضة الكبيرة التي يثيرها قد يؤجل التصويت عليه.

وقال نتيناهو في الجلسة: "أنا قلق من القوانين التي تطلب فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، اعترضت في الماضي قانون الفيس بوك رغم أن الهدف الأولي من سن القوانين بموجب طلب من غلعاد أردان كان جيدا".

وأوضح نتنياهو قائلا: "لا نرغب في أن يتعرض أولادنا إلى محتويات ضارة، ولكن خوفنا هو أن تفرض رقابة على الإنترنت، الذي لا تفرض عليه رقابة حكومية. مَن يحدد ما هي المضامين المسموح بها؟ مَن سيحدد التعليلات؟".