تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

10 ديسمبر 2018 - 07:34 م

أصيبت، ظهر الاثنين، 13 طالبة بمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بنات بصال الحجر مركز بسيون في الغربية بسبب تناولهن وجبة حواوشي.

وعلى الفور، تم نقل المصابات إلى مستشفى بسيون المركزي وعمل محضر بقسم الشرطة وتحسنت حالتهم الصحية.

وانتقلت مديرة الإدارة التعليمية الدكتور سهام رزق إلى المدرسة للاطمئنان على باقى الطالبات وأمرت بتشديد الرقابة.

وقام رئيس الوحدة المحلية بصال الحجر، المحاسب السيد أبوطالب، بعمل محضر معاينة وانتقل إلى المدرسة وأرسل مذكرة عاجلة إلى رئيس مدينة بسبون، المحاسب عبدالشافى عبدالشافى، لإغلاق محل بيع الحواوشي.

وأكد محمد عاطف، عضو مجلس أمناء مدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بصال الحجر، أنه فور تلقيه الخبر ساعد في نقل الطالبات إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج.