«طولان» يُعلن قائمة الاتحاد لمواجهة سموحة

10 ديسمبر 2018 - 07:20 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان، قائمة فريقه لمواجهة سموحة والمقرر إقامتها بملعب الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمود شعبان، أحمد مجدى، محمود رزق، محمد بازوكا، ويلسون، محمد ناصف، كريم الديب

خط الوسط : نور السيد، خالد الغندور، ديديه كوريه، أحمد داودا، فوزى الحناوى، رزاق سيسيه

خط الهجوم : محمد جدو، خالد قمر، بناهيني.