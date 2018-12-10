«أوزيل» يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان

10 ديسمبر 2018 - 07:09 م

دخل مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني، في مفاوضات مع مسئولو إنتر ميلان الإيطالي، من أجل ارتداء قميص الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن وكلاء أوزيل وشقيفه موتلو أوزيل، سيتوجهون خلال هذا الأسبوع إلى إيطاليا، لعقد اجتماع مع مسئولي نادي إنتر ميلان وإبلاغهم شروط مسعود أوزيل للانتقال للنادي الإيطالي في الميركاتو المقبل.

ويُعد مسعود أوزيل من أعلى اللاعبين في إنجلترا حصولًا على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.