  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 ص
بحث متقدم
عربة كبدة

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

الشيخ خالد الجندي- لقطة من الفيديو

"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

غدا محاكمة طارق النهري و16 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء"

قضايا وحوادث

طارق النهري
ارشيفية

شيماءالسيد

أخبار متعلقة
#

غدًا محاكمة طارق النهري و16 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء"

#

غدًا.. محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء

#

تأجيل إداري لمحاكمة طارق النهري و3 آخرين

#

تأجيل محاكمة طارق النهرى بحرق المجمع العلمي

وزارة النقل

تذكرة المترو

العاصمة الإدارية الجديدة

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطه، محاكمة الفنان طارق النهرى وآخرين وذلك في إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه وقامت النيابة العامه بإتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011 وتم القبض على النهرى فى إبريل 2012 إثر إتهامه بتورطه فى هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير
» "الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة لاغتصاب فتاة روهنجية لمدة عامين
» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر
» سر انخفاض أسعار الحديد
» حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال