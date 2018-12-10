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سعر الطائرة الجديدة لـ«ميسي» ومحتوياتها

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الحكومة

وزارة التربية والتعليم

المعلم

قام ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بشراء طائرة خاصة جديدة من نوع «جولف ستريمV » كبيرة الحجم قدرت قيمتها بـ15 مليون دولار.

وأوردت صحيفة «دوبلي أماريلا» الأرجنتينية، أن ميسي اشترى الطائرة الجديدة من الولايات المتحدة الأميركية وسجل أوراقها في الأرجنتين يوم 7 ديسمبر الجاري.

وتحتوي الطائرة التي صنعتها شركة «جولف ستريم أيروسباس» الأميركية في عام 2004، من الداخل على 16 مقعدًا و8 أسّرة للنوم وحمامين ومطبخين، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات.

وطلب «البولجا» (لقب ميسي) بكتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة، إضافة لكتابة اسم ليونيل ميسي على الهيكل إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياجو الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضا وماتيو وسيرو.

وإلى جانب الطائرة، ابتاع ميسي قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية، وجعلها مهبطًا خاصًا لطائرته الجديدة الفاخرة.

وأسهم ليونيل ميسي يوم السبت بفوز فريقه «برشلونة» على جاره «إسبانيول» في الدوري الإسباني «الليجا» بعدما سجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «كورنيلا ألبرات» معقل «إسبانيول»، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري.


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