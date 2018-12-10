مصرع طفل وإصابة زميله انقلب بهما جرار زراعي

10 ديسمبر 2018 - 06:53 م

لقى طفل مقيم قرية كفر حانوت بحري مركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرعه وأصيب زميله بكسر بالقدم، إثر انقلاب جرار زراعي بهما فى الترعة، أثناء قيامهما بالعبث فى الجرار.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى، بانقلاب جرار زراعي بالترعة، بقرية كفر حانوت بحرى ، وتبين من خلال التحريات ، أنه أثناء توقف جرار زراعي على شاطئ الترعة، قام طفل ويدعى"م.ج.ا.ا" وصديقه"ف.ع.ا" بالعبث فى الجرار مما أدى إلى سقوطه بهما فى الترعة، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني، تم انتشال الجثة، ونقلهما لمستشفى زفتى العام، وإخطار النيابة العامة.