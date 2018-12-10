» حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

10 ديسمبر 2018 - 06:53 م

"تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوع من رد النكز الرجاء من كل الأصدقاء سرعة التعليقات بمنشورات ولكم مني فائق الاحترام وشكرا لكم".. عبارة شهيرة انتشرت منذ أيام قليلة علي معظم الحسابات الالكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع الفيس بوك .

البعض فسر ذلك بهاكر أصاب معظم الحسابات الشخصية لعملاء الفيس بوك والآخر فسرها بأنها خطوة تنفيذية من قبل الشركة لتنشيط حسابات العملاء وغلق الحسابات المزيفة ومحاولة لدفع رسوم مالية نظيرا فتح أي حساب شخصي .

الدكتور إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، أكد أن ما حدث هو عطل فني بسيط في السيرفر الخاص بموقع الفيس بوك الخاص بمنطقة الشرق الأوسط .



وأشار «غانم» في تصريح لـ«المصريون»، أن إدارة شركة الفيس بوك المتواجدة في منطقة وادي السيلكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن حتي الآن عن أي عطل فني في الموقع الرئيسي علي مستوي العالم .



ونفي غانم أن تكون الرسالة التي يتبادلها مستخدمي الفيس بوك هي عبارة عن هاكر ضار للعملاء أو تمهيدا لدفع رسوم علي من يستخدم الفيس بوك، مشيرا إلي أن الشركة ليست في حاجة إلي أموال من العملاء لان حجم الإعلانات المتواجدة علي الفيس بوك يحقق للشركة أموالا طائلة بالإضافة إلي طرح الشركة 49 % من أسهمها في البورصة الأمريكية واحتفاظها بنسبة 51% مما حقق لها أرباحا طائلة، ما يؤكد عدم احتياجها إلي تحصيل رسوم من العملاء نظير الاشتراك في الموقع الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي .



وأكد غانم أن العطل الفني البسيط تم تضخيمه من قبل البعض خاصة في مصر وتحول الي سخرية ونقد بين المستخدمين علي الفيس بوك وحاول بعض المصريين استغلال هذا العطل للنقد والسخرية.





