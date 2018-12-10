حقيقة انتشار "ثوم مسرطن" في الأسواق

10 ديسمبر 2018 - 06:52 م

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانتشار ثوم صيني مسرطن بالأسواق، يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، نافية وجود أي ثوم مسرطن بالأسواق وأن الثوم المتداول صحي تمامًا ومطابق لكافة المواصفات القياسية.

وأشارت إلى أن أي خضروات أو فاكهة مستوردة تخضع لرقابة وفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كل المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، موضحة أن كل الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.