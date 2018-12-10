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«دى إم سي» تتعاقد مع أول مذيعة من حاملي «متلازمة داون»

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«DMC» تتعاقد مع رحمة خالد
«DMC» تتعاقد مع رحمة خالد

وكالات - خالد الشرقاوي

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الحكومة

وزارة التربية والتعليم

المعلم

أعلن المنتج السينمائي هشام سليمان رئيس شبكة قنوات "دى إم سي" عن انضمام بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد إلى مقدمي برنامج"8 الصبح" الذى يذاع يوميا على قناة د إم سى.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لرحمة خالد غدا الثلاثاء، حيث تستضيف مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأوضح "سليمان" أن قنوات "دى إم سي" كانت حريصة على تحقيق حلم رحمة، وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.

ورحمة المصابة بمتلازمة داون تخرجت من كلية السياحة والفنادق وتحلم بالعمل كمذيعة، وقبل ظهورها علي الشاشة أجرت "بروفات" لمدة 45 دقيقة، تضمنت التعامل مع الكاميرات داخل الأستوديو، ظهرت رحمة بعدها أمام الكاميرات لتقديم فقرة البرنامج بثقة واحترافية، وأعربت عن سعادتها للعمل كمذيعة ولو لعدة دقائق ورغم شعورها بالقلق، إلا أن عبارات التشجيع من فريق عمل البرنامج طمأنتها، وتحدثت عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ونالت فقرتها إشادة من العاملين بالقناة والمشاهدين مما زاد من ثقتها بنفسها.

وتلقت رحمة دورات تدريبية متخصصة في التقديم الإذاعي والعمل الإعلامي، خلال الأشهر الماضية، لتعويض عدم تخصصها، كونها درست الثانوي الفندقي، وتخرجها في معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الجاري.

وتقدم رحمة أيضا منذ عامين، فقرة شهريًة في البرنامج الإذاعي "أطفال اليوم" على راديو "صوت العرب"، موضحة، أنها تحارب للعمل في الإعلام، لأنه أسرع وسيلة لتحسين صورة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد بمثال عملي من خلالها على قدرتهم على العمل في المهن المختلفة.

جدير بالذكر أن رحمة بطلة سباحة أيضًا، حيث حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد لسنة 2010، 2011، وأيضا بطولة الجمهورية عام 2010 وحضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة في 9/2012 كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة.


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