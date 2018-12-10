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حملة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الأرصفة الداخلية بالتجمع الثالث

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عصام الشربيني

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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث تمهيداً لتطويرها، كما يتم بالمحلية الثامنة أيضاً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور، بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث.

وفى سياق آخر، افتتح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، الحديقة العامة، التى نفذتها أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، حيث قامت بإحلال وتطوير قطعة أرض بمنطقة القطامية أمام مركز شباب المستقبل، وتحويلها إلى حديقة عامة ومتنزه لسكان القطامية، كإهداء من أمانة حزب مستقبل وطن القاهرة الجديدة، وإيماناً منها بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

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