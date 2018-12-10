قوات الاحتلال تقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية

10 ديسمبر 2018 - 06:03 م

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن الجيش احتجز الصحفيين العاملين بالوكالة في إحدى الغرف، وأطلق قنبلة غاز مسيل للدموع داخلها، وفي وكالة |الأناضول".

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في محيط مبنى الوكالة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، و4 بالمعدني المغلف بالمطاط و32 حالة اختناق بالغاز في تلك المنطقة".