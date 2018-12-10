  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:38 ص
بحث متقدم
الهرم

تطورات جديدة بشأن فضيحة فيلم "الهرم الإباحي"

عربة كبدة

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

الشيخ خالد الجندي- لقطة من الفيديو

"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

«النواب» يرفض مقترح الحكومة في قانون المحال التجارية

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية

#

3 جهات يجب استثنائها من غلق المحال التجارية

#

النواب يوافق على تعديل قانون حيازة الأسلحة والذخائر

#

دعمًا للمنتقبات.. عروض خاصة لشراء السلع

مجلس النواب

المحال التجارية

مشروع قانون

رفض

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة مساء اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون المحال العامة، مقترحًا من الحكومة بتولي وزير الإسكان رئاسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وهو ما كان اقترحه وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال، أن رئاسة اللجنة اختصاص أصيل للوزير المختص بالإدارة المحلية.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديل نصها، وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير
» "الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة لاغتصاب فتاة روهنجية لمدة عامين
» خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»
» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر
» سر انخفاض أسعار الحديد
» حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال