بنك القاهرة يسعى لإصدار 430 ألف بطاقة "ميزة"

10 ديسمبر 2018 - 05:48 م



قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يستهدف إصدار نحو 430 ألف بطاقة "ميزة" فور إقرارها، متوقعا نجاح إصدار البطاقة بالسوق.

وأعلن البنك المركزى إطلاق منظومة الدفع الوطنية “ميزة” خلال ديسمبر الجاري التى تشرف على تشغيلها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى.

وتعد بطاقات “ميزة” إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، فى تصريحات سابقة إنه من المستهدف نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث الأولى على أن يتم إتاحتها فى البداية بنظامى الخصم والمدفوع مقدمًا، قبل أن يتم إضافة الائتمان لاحقا.





