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تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري

عرب وعالم

اللاجئين في تركيا
اللاجئين في تركيا

وكالات - خالد الشرقاوي

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تركيا

اللاجئين

انقرة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده تستضيف 3 ملايين و611 ألفا و834 سوريا في إطار الحماية المؤقتة.

وأشار "صويلو" في كلمة ألقاها بالمؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش المغربية إلى أن أكثر من 916 ألف طفل وبالغ سوري يتلقون تعليمهم في المؤسسات التعليمية التركية.

ولفت الوزير التركي أن قوات الأمن وخفر السواحل التركية ضبطت منذ بداية العام الحالي 251 ألفا و794 مهاجرا غير نظامي، مسجلة زيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالأشهر الـ11 من العام الماضي.

وأفاد أنه تم إلقاء القبض على 5 آلاف و522 من مهربي البشر فقط في 2018، فيما تم ترحيل 53 ألفا و860 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم في العام نفسه.

وأثنى "صويلو" على التضحيات التي تبذلها طواقم خفر السواحل التركية في حماية المهاجرين وأبنائهم من الغرق في مياه بحر إيجة.

وشدّد على أن تركيا لا تعمل على وقف الهجرة بل تعمل على إدارة هذه المشكلة. مبينا أن تركيا تراقب على مدار 24 ساعة ألفين و327 كيلو مترا في البر، و8 آلاف و484 كيلو مترا في البحر.

وأوضح أن عمليات الهجرة غير النظامية انخفضت في 2015 من 857 ألفا إلى 178 ألفا في 2016، ثم إلى 36 ألفا في 2017 ثم إلى 45 ألفا في 2018.

وأفاد الوزير أن تركيا عام 2016 قدمت مساعدات إنسانية بقيمة، 6.4 مليار دولار، و9.1 مليار دولار عام 2017 مبينا أن هذه الأرقام لا تشمل 33 مليار دولار خصصت لأزمة اللاجئين والتداعيات الأمنية الناجمة عنها.

وسلط صويلو الضوء على المساومة التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم "ب ي د/بي كا كا" في سوريا حول النفط الموجود في محافظة دير الزور.

وقال صويلو: "مستقبل البشرية يجب ألا يرسم بالتنظيمات الإرهابية، وينبغي ألا يكون الإرهابيون وتجار السلاح من يديرون السياسة من وراء الكواليس، ويجب ألا تعود العنصرية وبالا علينا بعد تخلصنا منها إثر حروب كبيرة ومآس مروعة".

وأعرب وزير الداخلية عن إيمانه بأن أبناء الحضارات العريقة قادرون من خلال اجتماعهم بأن يحلوا المشاكل التي تواجه البشرية.


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