"المالية" تعرض مجالات التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار

10 ديسمبر 2018 - 05:45 م



عرض وزير المالية محمد معيط على رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فرص التعاون المتاحة حاليا بين مصر والبنك في البنية التحتية في 5 قطاعات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية فإن القطاعات الخمسة هى: تطوير السكك الحديدية، وتحديث شبكة أتوبيسات النقل العام، والتوسع في إنشاء خطوط مترو الأنفاق، وتحديث وتطوير الموانئ والمطارات المصرية وتنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال جين ليكون رئيس البنك الآسيوي، إن البنك مهتم بفرص أخرى للتعاون بين الجانبين في قطاعات البنية التحتية والتنمية الصناعية وتطوير المرافق العامة، ودعا إلى ضرورة اهتمام مصر والدول النامية عموما بتطوير القطاع الإنتاجي والصناعي لما له من آثار قوية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

كما دعا إلى ضرورة إيجاد فرص تنافسية واستغلال البنية التحتية بمصر خاصة قناة السويس التي يمكن الاعتماد عليها عند الانتهاء من مشروعات تنمية محور المنطقة الاقتصادية للقناة لتكون حلقة الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.

يذكر أن حجم استثمارات البنك يبلغ حاليا تبلغ 5 مليارات دولار موزعة على 28 مشروعا في العديد من الدول.





