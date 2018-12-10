أبوالعينين: ثقل مصر السياسي يعزز التعاون مع المنظمات الدولية الأممية

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فى إطار علاقات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية والمنظمات الدولية الأممية وذلك فى مجال التدريب ونقل الخبرات ، افتتح السفير د.سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وMukshia kituyi امين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD والسيد السفير عمر ابو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية الدورة التدريبية التى  تنظمها  المنظمة والمعهد الدبلوماسى المصرى لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، وذلك بالتنسيق مع بعثة مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى جنيف برئاسة السيد السفير علاء يوسف وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.
 
     هذا وعقدت هذه الدورة لمدة أسبوعين خلال الفترة من 25 نوفمبر الى  6 ديسمبر 2018 والتى يشارك فيها 24 متدرب من 8 دول عربية شقيقة (البحرين والاردن وسلطة عمان والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس ) بالإضافة إلى 8 متدربين من مصر، وذلك تحت عنوان "سياسات التنمية ودور التجارة العالمية والموارد المالية فى عالم العولمة " لتعريف المشاركين فى البرنامج التدريبى بقضايا التنمية فى الدول العربية وتحدياتها وكيفية التعامل معها من خلال تقديم محاضرات تفاعلية وتدريبات عملية بالاستعانة بنخبة من الخبراء الدوليين من منظمة UNCTAD واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا ، وكذلك خبراء اقتصاديين مصريين من مختلف المؤسسات الاقتصادية المصرية.
 
     الجدير بالذكر ان اختيار مصر لاستضافة هذه الدورة خلال الأعوام 2018 و2020 و2022  يأتى فى اطار الجهود الاقتصادية التنموية المبذولة خلال السنوات الماضية ، فضلاً عن ثقل مصر السياسى والثقافى فى المنطقة ودرها التاريخى فى دعم منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD  وكذلك قضايا التنمية داخل منظمة الأمم المتحدة، كما إن عقد هذا الدورة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية سيتيح الفرصة للخبراء الوطنيين لاستعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعرض التقدم الذى تم تحقيقه فى هذا المجال.


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