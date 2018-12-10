مصر تستضيف اجتماعات مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

10 ديسمبر 2018 - 05:34 م

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الاجتماعات التحضيرية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تنتهي الخميس المقبل.

ذكرت مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، ورئيس وفد التفاوض المصري السفيرة ماجدة شاهين، أن الاجتماعات التحضيرية تستهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية.

وتابعت ماجدة شاهين، أن الاجتماعات التحضيرية ستشهد إعلان اطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتي تشمل كلا من الاستثمار، والملكية الفكرية، وحماية المنافسة.

في سياق آخر ذكر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا تجاوز ملياري دولار خلال العام الماضي.