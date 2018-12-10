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إعفاء توريدات السلع لمشروعات المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب إعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة، وفقا لبيان.
وأشترطت وزارة المالية بحسب الفريق مميش، أن تكون تلك السلع أو الخدمات لازمة لمزاولة النشاط وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلا عن الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


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