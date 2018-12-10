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31 ديسمبر..الحكم في استئناف إداريين مستشفى المطرية على حبسهم

قضايا وحوادث

طبيبة مستشفى المطرية
ارشيفية

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حجزت محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 31 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم فى نظر الاستئناف المقدم من 3 إداريين بمستشفى المطرية، وذلك على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء.

كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، قضت بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء، وبرأت متهمة.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.


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