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إلزام الممولين بالإقرار الضريبي الإلكتروني العام المقبل

الحياة السياسية

وزارة المالية
وزارة المالية

عصام الشربيني

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أصدر وزير المالية، محمد معيط، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليلزم الممولين بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني بداية من يناير 2019.
وقال مستشار وزير المالية، ، إن مصلحة الضرائب المصرية انتهت من استعداداتها لبدء تطبيق قرار إلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
في سياق آخر قالت وزارة المالية إنه يتبقى 20 يوما على نهاية المهلة الثانية لقانون الإعفاء بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
وألمح الوزير، إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.


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