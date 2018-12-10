تأجيل محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

10 ديسمبر 2018 - 05:23 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لجلسة 25 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع .

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.