الزمالك يفوز على شبابه 2/7

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الشباب

المصريون

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق الشباب مواليد 97 بسبعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب النادي.

وسجل أهداف الفريق الأول كل من: محمد ابراهيم هدفين وايمن هدفين ومحمد عنتر هدفا والمغربي حميد احداد  هدفين، بينما سجل لفريق الشباب كل من خليل نيمار ومحمود عبدالعاطي دونجا.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب بتروسبورت.


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