فضائح رئيس "فيسبوك" تتسبب في خسارتها 10 مليارات دولار

10 ديسمبر 2018 - 05:07 م

بعدما نشر البرلمان البريطاني لوثائق تدين شركة "فيسبوك" وتتهمها بالتجسس ودفع رشاوى، خسرت الشركة 10 مليارات دولار في البورصة وما زالت تواصل الخسارة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تراجعت أسهم شركة "فيسبوك" بنحو 10 مليار دولار، بعدما تم إصدار وثائق مختومة حول نشاطات الشركة إلى الجمهور.

وكشفت الوثائق رسائل بريد إلكرتوني بين الملياردير "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي للشركة وموظفيه توضح تجاهل الشركة الواضح لخصوصية المستخدم والتجسس عليه.

ويتعرض "زوكربيرج" لضغط كبير بسبب الوثائق التي نشرها "داميان كولينز" نائب البرلمان البريطاني، وكان "كولينز" كشف في وثائقه المكونة من 250 صفحة رسائل سرية تدين شركة "فيسبوك".

وناقش أحد الموظفين بالشركة في رسالة في عام 2015، طريقة لجمع البيانات من هواتف" Android " دون طلب الإذن من أصحاب الهواتف لجمعها، وحصل "كولينز" على الوثائق التي تدين "فيسبوك" من "تيد كرامر" مطور تطبيق Six4Thre ، بعدما اضطر لغلق تطبيقه بسبب تحديثات "فيسبوك".

وأوضحت رسائل إلكترونية كيفية إسقاط "زوكربيرج" لأحد أكبر منافسيه صاحب تطبيق vine بعدما وافق على قرار حظر التطبيق Vine من "تويتر" ومنعه من الوصول إلى قوائم الأصدقاء على "فيسبوك"، ما أدى إلى فشل التطبيق تماما حيث لم يتمكن مستخدمو التطبيق من التواصل مع أصدقائهم على "فيسبوك".

واضطر موظفو شركة "فيسبوك" كما جاء في الرسائل الإلكترونية لشراء هواتف خاصة لمنع رؤسائهم من التجسس عليهم، حيث وصفوا بيئة العمل بأنها "سامة ومعادية".

وأثارت الوثائق المنشورة حالة غضب كبيرة بين موظفي شركة "فيسبوك" ووصفوا قيادة "زوكربيرج" بأنها غير نظيفة، حيث كشفت الوثائق عن تلقيه رشاوى من أجل تسريب بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى التجسس على مكالماتهم ورسائلهم.