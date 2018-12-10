» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

10 ديسمبر 2018 - 05:05 م

أكد أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، أن الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي نجح في مهمته مع الفريق الأحمر.

وقال «ميدو»، في تصريحات لإذاعة «إنرجي»: «مارتن يول تم تصدير مشاكل له خارج الملعب وحاول البعض إظهر تجربته مع الأهلي بالفاشلة وهو أمر يناقض الواقع بدليل فوزه بالدوري».

وأضاف: «الإنجليزي ستيف بروس المرشح لتدريب الأهلي مدرب مميز ولكن أرى أن تدريبه للفريق الأحمر في هذا التوقيت مجازفة كبيرة».

وعن توقعه من يفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم قال مهاجم الزمالك الأسبق: «الوقت مازال مبكرًا جدًا لتوقع من يفوز بالدوري والدور الثاني سيشهد تغييرات كبيرة في جدول ترتيب المسابقة».