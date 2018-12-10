  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

الشماغات الحمر

عدوى السترات الصفراء تصيب دولة عربية

ريهام سعيد منتقدة «الشربيني» وشيحة»: «لازم نسمع كلام الراجل»

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

#

بالفيديو.. ريهام سعيد: "أنا هفضل أطبل لحد ما أموت"

#

شاهد.. ضيف "ريهام سعيد" يبكيها على الهواء

#

شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة ابنتها .. هل تشبهها؟

ريهام سعيد

مفيدة شيحة

رضوي الشربيني

صبايا

عبّرت الإعلامية ريهام سعيد عن اعتراضها على طريقة تقديم الإعلاميتين، رضوى الشربيني لبرنامجها «هي وبس»، ومفيدة شيحة في برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» على فضائية «cbc »، حيث تصفهما بالوقوف ضد الرجل، وتشير إلى أن «شيحة» تحاول توجيه النساء نحو رفض الخضوع لأزواجهن أو طاعة الرجال، موضحة أن على النساء التنازل خلال رحلة الزواج.

وقالت «سعيد» في برنامجها «صبايا»، الذي يذاع على قناة «الحياة»: «لما الأزواج ناويين على كمية النكد الرهيبة والفظيعة والعنف، بتتجوزوا ليه؟، الجواز رحلة شاقة لازم عشان نتقابل في نقطة لازم أتنازل».

وتتابع: «وقتها كمان بتسألي نفسك هل التنازل دا يستحقه الشخص دا ولا أمشي؟!، أنا عن نفسي كنت بمشي وبحس إن هو مايستحقش التنازل، لكن الإنسانة لما بتتجوز شخص مُحترم لازم تتنازلي وتسمعي كلامه».

وعن «شيحة» و«الشربيني» قالت «سعيد»: «برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا)، ومفيدة شيحة بتقعد تقوّم وتقول مانسمعش كلام الرجل، أنا وجهة نظري مختلفة عنها، مفيدة طبعًا حبيبتي وصاحبتي وحشتيني، كمان أختلف مع حبيبتي رضوى الشربيني، أنا شايفة إنه لازم نسمع كلام الرجل».

وتختتم كلماتها بنصح النساء بإطاعة الرجال من أجل إراحتهم: «كلام الرجال بيكون صح وإحنا بنتعامل بقلبنا لكن الرجال بيتعاملوا بدماغهم، وبعدين ريّحيه مش في حاجات صعب تنفذيها لكن اسمعي كلام جوزك».




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه
» «كلوب» يتحدث عن مواجهة نابولي المصيرية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال