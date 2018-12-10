ريهام سعيد منتقدة «الشربيني» وشيحة»: «لازم نسمع كلام الراجل»

10 ديسمبر 2018 - 05:01 م

عبّرت الإعلامية ريهام سعيد عن اعتراضها على طريقة تقديم الإعلاميتين، رضوى الشربيني لبرنامجها «هي وبس»، ومفيدة شيحة في برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» على فضائية «cbc »، حيث تصفهما بالوقوف ضد الرجل، وتشير إلى أن «شيحة» تحاول توجيه النساء نحو رفض الخضوع لأزواجهن أو طاعة الرجال، موضحة أن على النساء التنازل خلال رحلة الزواج.

وقالت «سعيد» في برنامجها «صبايا»، الذي يذاع على قناة «الحياة»: «لما الأزواج ناويين على كمية النكد الرهيبة والفظيعة والعنف، بتتجوزوا ليه؟، الجواز رحلة شاقة لازم عشان نتقابل في نقطة لازم أتنازل».

وتتابع: «وقتها كمان بتسألي نفسك هل التنازل دا يستحقه الشخص دا ولا أمشي؟!، أنا عن نفسي كنت بمشي وبحس إن هو مايستحقش التنازل، لكن الإنسانة لما بتتجوز شخص مُحترم لازم تتنازلي وتسمعي كلامه».

وعن «شيحة» و«الشربيني» قالت «سعيد»: «برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا)، ومفيدة شيحة بتقعد تقوّم وتقول مانسمعش كلام الرجل، أنا وجهة نظري مختلفة عنها، مفيدة طبعًا حبيبتي وصاحبتي وحشتيني، كمان أختلف مع حبيبتي رضوى الشربيني، أنا شايفة إنه لازم نسمع كلام الرجل».

وتختتم كلماتها بنصح النساء بإطاعة الرجال من أجل إراحتهم: «كلام الرجال بيكون صح وإحنا بنتعامل بقلبنا لكن الرجال بيتعاملوا بدماغهم، وبعدين ريّحيه مش في حاجات صعب تنفذيها لكن اسمعي كلام جوزك».





