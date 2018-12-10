حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

10 ديسمبر 2018 - 05:00 م

أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وأمرت بحبس 7 ضباط منهم على ذمة القضية، وضبط وإحضار النقيب "هاني. ع".

المتهمون في القضية هم: "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن" 43 سنة، وكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "هاني. م" 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا" 30 سنة معاون مباحث، و"رجب. ن" 46 سنة أمين شرطة، و"أمير. ا" 32 سنة، أمين شرطة.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب أفضى إلى موت المجني عليه، محمود سيد محمد حسين، المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية في مواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك)، وقيد جسده في قطعة خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك)، وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.