الرئيس السيسي يلتقي رئيس البنك الآسيوي

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

متابعات- حسن علام

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "جين ليكون"، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيداً بقيام البنك باعتماد مصر كأول دولة عمليات غير إقليمية به، ومرحباً بمشاركة البنك في أعمال منتدى أفريقيا 2018 والتي تأتي فى إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الأفريقية.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، مثمناً  ثقة البنك الآسيوي في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه في مصر وتعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار، مثل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.


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