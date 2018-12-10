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أبل تستحوذ على منصة اكتشاف المواهب الموسيقية Platoon

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أرشيفية
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في سبيل تدعيم خدماتها الموسيقية، عمدت أبل إلى شراء شركة صغيرة ناشئة تعمل في مجال اكتشاف وتطوير المواهب الموسيقية، حيث أكدت استحواذها على Platoon التي تعمل على مساعدة الفنانين المستقلين ودعمهم ماليًا وتوزيع وتسويق إخراجهم، فيما لم تفصح عن القيمة المالية لصفقة الاستحواذ.

ويمكن التنبؤ أن الاستحواذ على Platoon يخدم بشكل أساسي منصة أبل Up Next لتطوير المواهب التي بدأت بالعمل منذ العام الماضي 2017 حيث كان مغني الراب 6lack أول من خاض التجربة فيها وتقوم آبل بدورها ببث أغانيه عبر خدمتها الموسيقية وفي متجرها الموسيقي iTunes store .

وبالنظر للسنوات القليلة الماضية نرى أن الشركة استثمرت في هذا الجانب حيث شملت استحواذها تطبيق Shazam المختص بالتعرف على المسارات الموسيقية، وابتعدت قليلًا عن المحتوى بالاستحواذ على شركة Asaii المختصة بتحليل المحتوى الموسيقي، واليوم بـPlatoon لاكتشاف المواهب بصفقة لم تحدد فيها الشركة الدور الذي ستلعبه المنصة بشكل رئيس لكن يمكن الجزم بأن Platoon ستحمل دورًا أساسيًا في تطوير مواهب صغيرة وتوسيع نطاق المنصة عالميًا وامتلاك سلاح جديد في وجه منافسيها مما سيعود بالمردود الإيجابي على خدمات أبل الموسيقية وزيادة حصتها من السوق العالمي.


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