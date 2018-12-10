وزير خارجية تشاد يصل إلى مطار القاهرة

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مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، وزير الخارجية التشادي شريف محمد زيني، قادمًا من مدينة شرم الشيخ عقب حضور مؤتمر أفريقيا 2018، الذي اختتمت أمس الأحد، نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، ونظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، خصصت ممرًا خاصًا بالجوازات لإنهاء إجراءات وصول مواطني دول الاتحاد الأفريقي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم تخصيص 2 كاونترات خاصة لضيوف المؤتمر، أحدهم لكبار الزوار من الضيوف والآخر للمرافقين من الوفود والمشاركين.

وعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من رجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.


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