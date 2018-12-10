» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

10 ديسمبر 2018 - 04:52 م

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي، لمؤشراتها مدفوعة بمشتريات الأجانب.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم، المقيدة عند مستوى 716.5 مليار جنيه، رابحاً 12.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس "30، في ختام التعاملات، بنسبة 2.77% مغلقا عند مستوى 12476.18 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس "70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% عند مستوى 660.67 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس "100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.12%، عند مستوى 1647.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 112.6 مليون سهم، بقيمة 744.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 209 ملايين جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للبيع بصافي 110.9 مليون جنيه و98.1 مليون جنيه على التوالي.