إلغاء حبس «بوسي»

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بوسي
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متابعات - خالد الشرقاوي

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شيكات بدون رصيد

المطربة بوسي

أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، حكمًا بقبول دعوى المطربة بوسى وإلغاء حكم حبسها، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها.

وتضمن الحكم الإبقاء على تغريم المطربة مبلغ 50 ألف جنيه عن 11 قضية بإجمالى 550 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر، أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين.


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