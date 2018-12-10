» تفاصيل مطالبة نائب بقطع رأس راغب علامة

10 ديسمبر 2018 - 04:47 م

تضامن العديد مع الفنان اللبناني راغب علامة, علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بعدما طالب النائب البرلماني اللبناني حكمت ديب بقطع رأس راغب بعد أغنيته الأخيرة «طار البلد»، والتي تطرق فيها راغب لسوء الوضع داخل المجتمع اللبناني، النائب قال في تصريحاته: «هيدا لازم يطير راسه، شو يعني طار البلد، شو ها اللامسؤولية».

من جانبه غرّد راغب علامة عبر حسابه على تويتر ردا على ما قاله النائب حكمت ديب، كاتبا: «بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش.. أكيد طار البلد.. انت خفت من أغنيتي وعم تهددني..».

وتابع: «أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي».

ومن ضمن النجوم المتضامين، الفنان عاصي الحلاني، الذي قال من جانبه: «لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الأخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد دمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا إلا للي خلقنا».

وعلق الإعلامي نيشان من جانبه قائلاً: «من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يُسيء إلى فنّان تُرفع الرؤوس بِمَسيرَتِه. أكاد أجزم انّ الاستاذ حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره. راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي.».

من جانبه، قال خالد علامة نجل راغب عبر حسابه على تويتر: «»راغب علامة ما بخاف من واحد متلك، راغب علامة طير البلد بالأغاني وإنتوا طيرتوها بالسرقة والفساد، وجرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو راح يعمل فيك«، وتقو كلمات الأغنية:«صار الوقت يا ناس.. نصرخ على العالي، ما في وقت طار البلد يا ناس وينها العدالة، عم تنطفي الأحلام.. والوعي فينا نام، كلما لقدام عم تصعب الحالة».