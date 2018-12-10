» «كلوب» يتحدث عن مواجهة نابولي المصيرية

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جاهزية السنغالي ساديو ماني لمباراة نابولي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عن تجديد عقد جو جوميز قائلاً: "منذ أن جئت إلى هنا تطوره كان مذهلاً، تأخر قليلاً بسبب إصابة خطيرة ثم احتاج إلى بعض الوقت، في العام الماضي كان رائعًا وهذا العام كان لا يصدق.. هذا هو النادي المناسب له، البيئة المناسبة".

وقال كلوب عن حادثة رحيم ستيرلينج: "شاهدت المباراة ورأيت الوضع مع قلة من الأشخاص يصرخون، لم أسمع ما قالوه، أعتقد أن رد فعله (رحيم) كان رائعًا هؤلاء الناس لا يستحقون أي رد فعل، لا يستحقون أي احترام".

وأكمل: "يجب أن تكون هناك عقوبات على ذلك على الأقل 95? من الناس ليسوا هكذا يعاقبونهم لكنهم لا يستحقون أن نتحدث عنهم".

واستطرد: "تصدر البريميرليج؟ إنه ديسمبر، لم نصل حتى عيد الميلاد ينتهي الموسم في مايو لن نتحمس مع ذلك نعرف طريقنا وذلك هو الطريق الذي سنذهب إليه، الدوري ليس مهمًا للغاية في هذه اللحظة، نحن سنواجه نابولي".

وأردف: "جميعنا نعرف النتائج التي نحتاجها إنه أمر صعب لأن نابولي جيدون في الهجوم المضاد.. إذا كان هناك شيء مميز ممكن فإنه هنا و هذا هو السبب في أننا يجب أن نحاول فعل ذلك".

واختتم: "نعلم أن مباراة نابولي لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، بلجراد ليست أفضل.. باريس كانت لا بأس بها والخسارة هناك يمكن أن تحدث حتى الآن كنا جيدين في أرضنا.. ليلة الغد نحتاج إلى أن نكون أفضل نحن بحاجة للأداء على أعلى مستوى لدينا".


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