تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

10 ديسمبر 2018 - 04:40 م

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن رفض المملكة العربية السعودية تسليم مشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمر محبط للغاية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي القول إنه "يجب أن يسعى العالم لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي بموجب القانون الدولي".

وتابع "وبما أن تركيا لم تشهد أدلة كافية على أن المدعين السعوديين سيلقون الضوء على حادثة القتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر، سيكون من مصلحة المجتمع الدولي السعي إلى تحقيق العدالة للصحفي السعودي الراحل بموجب القانون الدولي".