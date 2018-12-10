» طالب يشعل النيران في زميله داخل مدرسة بالأقصر

10 ديسمبر 2018 - 04:18 م

اقدم طالب بالتعليم الثانوي العام بمحافظة الأقصر, اليوم الاثنين، علي اشعال النيران، بزميله باستخدام علبة "بيروسول" داخل الفصل بمدرسة الأقصر الثانوية بالأقصر.

وقال شاهد عيان بالمدرسة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الطالب يدعى "م.ن" بالصف الثاني الثانوي، أشعل النار بزميله الطالب "ع.ا.س" بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية باستخدام علبة "بيرسول".

وأضاف ,أن الطالب أصيب بحروق في رأسه، ونقل للمستشفى، فيما نقل الطالب الجاني لبندر الأقصر لتحرير محضر بالواقعة.

ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.