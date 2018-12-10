  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

الشماغات الحمر

عدوى السترات الصفراء تصيب دولة عربية

نتنياهو: هذه الدولة العربية سمحت لطيراننا عبور أجوائها

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الشرطة تحقق مع زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال

#

مذيعة "العربية" تطعم رضيعًا على الهواء

#

بعد زيارته لـ«عمان».. هذه الدولة العربية التالية لـ«نتنياهو»

#

«العربي الناصري» يدين استقبال «عمان» لرئيس وزراء الكيان الصهيوني

إسرائيل

عمان

الدول العربية

عبور

طيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطان قابوس، سمح للطائرات المدنية الإسرائيلية التابعة لشركة "إل عال" بالمرور عبر أجواء عمان في طريقها من وإلى الهند.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر سفراء إسرائيل اليوم الاثنين: "اليوم نحن بحاجة أيضا إلى موافقة مماثلة من السلطات السعودية من أجل أن يتسنى لشركات الطيران الإسرائيلية اختصار مدة الرحلات التي تقلع من إسرائيل إلى الهند والشرق الأقصى البعيد".

ولفت نتنياهو إلى أن موافقة عمان على عبور الطائرات الإسرائيلية أجوائها سيبقى دون قيمة إذا لم توافق السلطات السعودية على ذلك أيضا.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلطان #عمان???? السلطان قابوس سمح لطائرات شركة "إل-عال" الإسرائيلية بالتحليق فوق سلطنة عمان. وقال نتنياهو في مؤتمر للسفراء لوزارة الخارجية: "في الوقت الحالي يمكننا التحليق فوق مصر وتشاد وعلى ما يبدو فوق السودان. هذا هو إنجاز غير مسبوق"

وأضاف: "المزيج بين القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية سمح لإسرائيل بتغيير خارطة العلاقات الدبلوماسية التي تتوسع يوما بعد يوم".

وأشار نتنياهو إلى أن الخطوط المدنية من إسرائيل إلى سان فرانسيسكو وبكين، ليست أكثر أهمية من الخطوط الجوية إلى الهند.

وتابع: "لذلك بذلنا الكثير من الجهود، واليوم تقلع طائرات إير آنديانا (الهندية) كل يوم عبر الأجواء السعودية، وقريبا سنسافر إلى مومباي التي ستكون مدة السفر إليها أقل من السفر بين تل أبيب ولندن".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تستطيع اليوم تسيير طائراتها المدنية عبر الأجواء المصرية وتشاد، و"ربما السودان"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفعيل خط طيران مباشر بين إسرائيل والبرازيل، وسيؤدي إلى تقليص مدة السفر بين البلدين أكثر من ساعتين.

وأضاف: "نشهد تغييرا كبيرا في العلاقات مع العالم العربي، وتنشأ هنا اهتمامات حول المصالح المشتركة، وهذا يقود إلى خيارات مثيرة للاهتمام".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه
» «كلوب» يتحدث عن مواجهة نابولي المصيرية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال