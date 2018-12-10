نتنياهو: هذه الدولة العربية سمحت لطيراننا عبور أجوائها

10 ديسمبر 2018 - 03:26 م

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطان قابوس، سمح للطائرات المدنية الإسرائيلية التابعة لشركة "إل عال" بالمرور عبر أجواء عمان في طريقها من وإلى الهند.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر سفراء إسرائيل اليوم الاثنين: "اليوم نحن بحاجة أيضا إلى موافقة مماثلة من السلطات السعودية من أجل أن يتسنى لشركات الطيران الإسرائيلية اختصار مدة الرحلات التي تقلع من إسرائيل إلى الهند والشرق الأقصى البعيد".

ولفت نتنياهو إلى أن موافقة عمان على عبور الطائرات الإسرائيلية أجوائها سيبقى دون قيمة إذا لم توافق السلطات السعودية على ذلك أيضا.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلطان #عمان???? السلطان قابوس سمح لطائرات شركة "إل-عال" الإسرائيلية بالتحليق فوق سلطنة عمان. وقال نتنياهو في مؤتمر للسفراء لوزارة الخارجية: "في الوقت الحالي يمكننا التحليق فوق مصر وتشاد وعلى ما يبدو فوق السودان. هذا هو إنجاز غير مسبوق"

وأضاف: "المزيج بين القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية سمح لإسرائيل بتغيير خارطة العلاقات الدبلوماسية التي تتوسع يوما بعد يوم".

وأشار نتنياهو إلى أن الخطوط المدنية من إسرائيل إلى سان فرانسيسكو وبكين، ليست أكثر أهمية من الخطوط الجوية إلى الهند.

وتابع: "لذلك بذلنا الكثير من الجهود، واليوم تقلع طائرات إير آنديانا (الهندية) كل يوم عبر الأجواء السعودية، وقريبا سنسافر إلى مومباي التي ستكون مدة السفر إليها أقل من السفر بين تل أبيب ولندن".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تستطيع اليوم تسيير طائراتها المدنية عبر الأجواء المصرية وتشاد، و"ربما السودان"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفعيل خط طيران مباشر بين إسرائيل والبرازيل، وسيؤدي إلى تقليص مدة السفر بين البلدين أكثر من ساعتين.

وأضاف: "نشهد تغييرا كبيرا في العلاقات مع العالم العربي، وتنشأ هنا اهتمامات حول المصالح المشتركة، وهذا يقود إلى خيارات مثيرة للاهتمام".