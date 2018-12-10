عدوى السترات الصفراء تصيب دولة عربية

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وكالات- الدويني فولي

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التظاهر السلمي

الاحتجاج

السترات الصفراء

استلهم ناشطون أردنيون فكرة "السترات الصفراء" في فرنسا، وأطلقوا اسم "الشماغات الحمر" (الكوفيات الحمراء)  على اعتصاماتهم في محيط الدوار الرابع أمام رئاسة الحكومة في عمان "حسب روسيا اليوم".

وتطالب حركة "الشماغات الحمر" التي دعا لها محتجون أردنيون، الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية إلى النصف، وإعادة الدعم إلى الخبز، وعدم التلاعب بأسعار الوقود من خلال اعتماد الأسعار العالمية لتسعير المشتقات النفطية، وتخفيض تعريفة الكهرباء.

كما يطالب المتظاهرون منذ انطلاق الاعتصامات الأسبوع الماضي على الدوار الرابع بإصلاحات أهمها تعديل قانون الانتخاب، بحيث يمهد لتشكيل حكومات منتخبة من الشعب، فضلا عن إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب الناشطون المشاركون في الاعتصام بضرورة ارتداء الشماغ الأردني الأحمر أثناء المشاركة في الاعتصام تحت عنوان " الشماغات الحمر 2019 عام التغيير"، على غرار "السترات الصفراء" في فرنسا، و السترات الحمراء" في تونس.

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية على حق الأردنيين في التظاهر السلمي، وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها.


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