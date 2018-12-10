تركيا ترد على رفض السعودية تسلم العسيري والقحطاني

10 ديسمبر 2018 - 02:12 م

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، يوم الإثنين، إن الرياض لم تقدم الدعم اللازم بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتزمت الصمت إزاء مطالب أنقرة.

وأضاف الوزير: "نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون فيه بناءَ وعنصرًا مساعدًا".

وتابع: "لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وأفاد عبد الحميد غل بأن السعودية قدمت بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجي، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة.

وفي كلمة يوم الأحد، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده لن تسلم أيا من مواطنيها لتركيا، مطالبا أنقرة أن تنفذ التزاماتها بتقديم جميع المعلومات التي طلبتها المملكة.

يشار إلى أن النيابة العامة التركية أصدرت يوم الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لـ"دورهما" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.