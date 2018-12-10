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لـ 9 يناير

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى "خلية أكتوبر الإرهابية"

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية أكتوبر الإرهابية"، لجلسة 9 يناير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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