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نائب محافظ القاهرة: رفع جميع الإشغالات من جانب الكنائس بالكريسماس

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عبد الهادى
عبد الهادى

متابعات حنان حمدتو

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قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه سيتم رفع جميع الاشغالات أو السيارات المتهالكة والتى فى أغلب الأحيان تتواجد بمحيط الكنائس قبل أعياد الكريسماس.

وأضاف عبد الهادى أن جميع الأحياء بدأت في رفع كفاءة محيط الكنائس استعدادًا للاحتفالات، مؤكدًا أنه جار أيضًا رفع كفاءة محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفقًا لما جاء بـ"فيتو".

واستكمل قائلا: "يتم رفع أي تراكمات، وإنارة الأشجار بمحيط الكنائس بشكل تجميلى، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الكنائس، ووضع حواجز حديدية بمحيطها".

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