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أول مكان لتفريخ العقارب والعناكب فى الشرق الأوسط والرابع على العالم

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"إنها أول مفرخة للعناكب في الشرق الأوسط" قالها بفخر  الدكتور أحمد الخواجة كما يطلق عليه، وهو نجل عم صلاح صاحب حديقة حيوان"أفريكانو طلبة".

وشرح تجربته لـ"المصريون" قائلاً "العناكب بالذات لازم نتعامل معها بشكل لطيف لأنها حساسة جدًا والموضوع صعب جدًا فهو موضوع علمي بحت واللي يتعامل معاها لازم يكون فاهمها كويس وعارف إزاي يتعامل معاها وإزاي يوفر لها البيئة اللي هي محتاجة لها"

وأكمل: "عندي كثير من العناكب فرخت و السبب الأساسي إني أكمل في الموضوع ده أن  كل اللي شغال فيه هواة فقط، خصوصًا بعد حديث صديقي الدكتور دارك معي وهو صاحب مزرعة للتفريخ في بولندا نصحني أننا نكمل في الحديقة بالمشروع ده وفعلا سمعت كلامه وأصبحنا أول مفرخة في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم".

وأضاف بالرغم من أن دراستي كانت مختلفة تماما إلا أنني تعمقت في دراسة هذا المجال إلى جانب خبرتي في التعامل معها، لافتًا إلى أنه قد سافر بلاد كثيرة مثل إندونيسيا وبولندا  كما شارك في معارض أيضًا مثل معرض" فرانكفورتر" وهو معرض للتجفيف.

وقال عنه أحمد: "عرضنا السنة دي وبنحاول السنة الجاية كمان نشارك، واللي مساعدنا إن البيئة المصرية فيها أنواع كثيرة مش موجودة  في المعارض دي، ودلوقتي  بنحاول نتواصل مع بعض جهات علشان تدعمنا في المعارض لأننا بنمثل مصر كلها".

وأشار إلى أنه لديه 15 نوعًا عالميا لديه بالمزرعة قام بشرائها من الخارج، بعضها سام وأنواع أخري عادية من الممكن أن تمسك باليد دون ضرر، كما أن هناك أنواع للزينة  والبعض يقوم بتصديره إلى خارج مصر وهو ما يعمل عليه حاليًا.

وأضاف أنه يقوم بتوفير البيئة الملائمة للعناكب من درجة حرارة ورطوبة خاصة في معمل التفريخ بصورة عامة،  إلى أن هناك أنواع تحتاج إلى رعاية خاصة فيقوم بتوفيرها لها من خلال مؤشرات لضبط درجة الحرارة والرطوبة في المكان فمثلاً يجب إلا تزيد درجة الحرارة للبعض عن 27 ولا تقل عن 20، إلى جانب توفير التهوية في المكان كله.

وأضاف أن كل حضانة للعنكب تحتوي علي غرفتين إحداهم للأكل والأخرى للمخلفات، مشيرًا إلي أنه قام بتفريخ أنواع كثيرة مختلفة 

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